Manfredonia, rispetto misure anti-Covid: pattuglie Carabinieri e militari in strada

, 27 aprile 2020. Come in tutta la Provincia, continuano i controlli dei, attraverso i militari dei relativi Comandi Compagnia e delle Stazioni, per accertare il rispetto di quanto sancito nei decreti governativi, relativamente all’emergenza sanitaria in atto.

Stamani, 27 aprile 2020, sono stati numerosi i controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia in zone della città sipontina, compreso nella villa comunale, in Piazza Marconi e in zona Stazione. Controlli anche con militari in strada. “Si coglie ancora l’occasione per raccomandare a tutti il rispetto delle norme di igiene continuamente richiamate, attenendosi alle regole appositamente imposte dal recente provvedimento governativo per contenere, a vantaggio di tutti, la diffusione del virus“, dicono dall’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.