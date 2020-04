Manfredonia, struscio e pesce nel tempo del Covid-19

MENTRE si comincia a programmare il rientro nella normalità rivoluzionata dal perfido coronavirus, i manfredoniani fanno i conti con le privazioni in cui sono costretti ormai da oltre tre mesi a questa parte. Fra queste si segnalano

LO “STRUSCIO” ovvero la passeggiata lenta, quasi a strusciare i piedi sul selciato, e a strusciarsi con le persone che affollano la passeggiata, è una consuetudine cui i manfredoniani si dedicano da tempi immemorabili e sempre con piglio e consapevolezza di partecipare ad un rito. Avviene prevalentemente di sera, nei giorni feriali ma soprattutto alla domenica e alle festività comandate, sul corso Manfredi, il “salottino” della città. Tanto in inverno quanto in estate quando nelle serate afose si opta per viale Miramare. Si cammina su e giù da un capo all’altro di corso Manfredi rispettando la “mano” del senso di marcia: 900 metri che si ripetono diverse volte. Ogni passaggio è una “vasca”.

QUELLO struscio è il diversivo serale ad una giornata di lavoro. Un modo come un altro di impiegare il tempo, per incontrarsi magari per una chiacchierata. Non c’è altro da fare: niente cinema, niente teatro (solo a volte), niente attività culturali, eccetera. C’è solo corso Manfredi con le vetrine dei negozi, con la gente che passa distratta “mugolando, urtandosi coi gomiti sotto lo stesso cielo” scrisse il poeta Vincenzo Di Lascia.

UNA PRATICA social-turistica troncata di netto da “io resto in casa” e a quanto pare il comandamento rimarrà ancora per molto. E se qui siamo di fronte ad un condizionamento psicologico, l’altra astinenza con la quale i manfredoniani fanno i conti, si presenta ancora più grave richiamando aspetti economici di grande interesse, vale a dire la filiera sviluppata su un prodotto alimentare di qualità e molto diffuso quale è il pesce. Per tanti versi i passaggi che caratterizzano quella filiera sono emblematici di quello che accade diffusamente in questo periodo di Covid-19.

I PASSAGGI salienti sono: lavoro-pesca-distribuzione-acquisto. Se viene meno uno di questi momenti, viene meno tutto il sistema. Come si è dimostrato in questi mesi in cui mentre per la gente c’è stato l’ordine di rimanere in casa, per i pescherecci non c’è stata alcuna prescrizione. In tanti sono usciti in mare per le battute di pesca. Sono state fatte anche delle buone pescate, ma il pesce non si è potuto vendere perché erano chiusi i mercati e le pescherie ed quindi anche il consumatore finale cioè la singola famiglia, i ristoranti, sono rimasti a bocca asciutta. Ci sono delle eccezioni peraltro piuttosto ristrette che essendo tali non fanno testo. Il vuoto economico si sente e forte.

SI LAMENTANO i pescatori, si lamentano i commercianti, si lamentano i consumatori. I riflessi sull’economia sono pesanti. La moneta non gira. Il settore della pesca è trainante dell’economia di Manfredonia ridotta da anni ai minimi termini, gli effetti negativi della sua fermata condizionano tutte le altre attività.

E QUESTO è un virus che infetta le varie attività economiche, il più difficile da debellare.

Michele Apollonio