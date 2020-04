Peschici, sindaco vieta l’ingresso del pane di altri comuni. Proteste CNA

, 27 aprile 2020. “Con decorrenza dal 24 aprile 2020 e fino alla data del 3 maggio 2020″, una recente ordinanza del sindaco di Peschici ““.

“Il sindaco di Peschici, unico caso in Italia, è ormai giunto all’inverosimile numero di tre ordinanze contingibili e urgenti per bloccare il trasporto a Peschici del solo pane artigianale (quello industriale può essere trasportato senza problemi) mentre quello di Peschici viene normalmente portato nei paesi limitrofi”. La confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa di Foggia esprime sconcerto per l’evolversi della “sbalorditiva questione della zona rossa del pane artigianale nel comune di Peschici“.

A partire dall’8 aprile, con tre successive ordinanze, il sindaco Francesco Tavaglione ha vietato l’introduzione nel territorio comunale di pane e derivati prodotti da attività artigianali di panificazione di altri comuni. Sui primi due provvedimenti la Cna ha coinvolto il prefetto e i produttori hanno presentato ricorso al Tar ottenendo una sospensiva, “non solo per vizio di forma, ma anche perché ha intravisto nell’azione promossa dal sindaco – spiega il direttore provinciale Antonio Trombetta – il rischio di minare la rete commerciale delle imprese interessate. Chiaramente, concedendo la sospensiva, il Tar ha anche valutato la sussistenza del rischio sanitario ritenendolo insussistente”. Lo riporta foggiatoday.it.

