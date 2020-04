Puglia: sorpresi a giocare partita di calcetto, scatta la multa

Hanno deciso di disputare un incontro di calcetto, con tanto di spettatori, in uno dei campetti ubicati nella zona tra Talsano e Tramontone, quartieri di Taranto. E’ accaduto ieri pomeriggio. Un appuntamento vietato dalle norme anti assembramento contro il covid-19. La partita è stata interrotta dagli agenti della Polizia di Stato. I partecipanti hanno cercato la fuga tra le stradine dei palazzi circostanti ma cinque di loro stati bloccati, identificati e multati dalle volanti per aver violato le disposizioni normative in materia di salute pubblica.

Nel fine settimana sono state numerose le pattuglie di poliziotti, carabinieri e guardia di finanza, le forze armate e le polizie locali che hanno presidiato il territorio, sia nelle aree urbane sia in quelle costiere e rurali, effettuando migliaia di controlli ed elevando centinaia di sanzioni amministrative nei confronti di persone che hanno deciso di contravvenire alle norme emesse per l’emergenza sanitaria. Diverse e in alcuni casi, fantasiose le motivazioni addotte dai trasgressori per legittimare gli spostamenti ma, comunque, non previste tra quelle che consentono gli spostamenti fuori dalle proprie abitazioni.

ADNKRONOS