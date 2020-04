Raffaella “Ho perso un figlio, ma non mi arrenderò di proclamare Cristo in spirito e verità”

Lettera a StatoQuotidiano della signora, Manfredonia 28 aprile 2020.

“Carissimi lettori, da buon cristiana pongo alla vostra attenzione le mie esperienze di natura mistica. Sin dal 2013 molteplici sono le visioni che formano il volto e il cuore di Cristo con acqua, sangue e spirito mentre sono in sommessa preghiera leggendo le Sacre Scritture.

Oggi ho deciso di rompere il silenzio forzato dalle autorità ecclesiastiche per aver intuito di essere stati chiamati in causa da Dio stesso poichè sono soltanto uno strumento nelle sue mani. Per me questa è una croce pesante da sopportare senza il conforto di un padre spirituale. Poco tempo fa (si precisa che non ci sono correlazioni con l’emergenza sanitaria in corso,ndr) ho perso mio figlio che, da uomo di grande rispetto umano, mi sosteneva in questa dura prova e ne soffriva vedendomi versare lacrime di emozioni per Cristo flagellato. Tanto che prima del suo ultimo respiro si e’ rivolto in preghiera al Cristo della luce.

Tornando ai membri della chiesa di 2000 anni fa i cosi’ detti farisei che facevano parte del Sinedrio che condannarono Cristo poichè credevano in Dio ma non hai prodigi di suo figlio.

Ai tempi d ‘oggi la chiesa si lava le mani come Ponzio Pilato. Io attualmente vivo nell’atroce dolore, come quando la Madonna perse suo figlio, ma non mi arrenderò di proclamare Cristo in spirito e verità”.