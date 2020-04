Stabilimenti balneari, Riontino “Una valanga di prescrizioni per aprire, assurdo”

. Per la giunta regionale era troppo riduttiva la sola comunicazione di inizio attività, così ha pensato di richiedere anche una relazione tecnica che specifichi le caratteristiche ambientali della spiaggia e dei fondali con l’indicazione delle specie presenti, con la descrizione delle attività e mezzi da utilizzare, con analisi chimiche e microbiologiche, con piano di gestione delle alghe e di monitoraggio per la linea di riva, per i nidi di tartarughe e del fratino, e ancora tanto altro. Per un totale di 24 prescrizioni.

Insomma, una babele infinita di carte e di burocrazia per complicare la vita ai gestori degli stabilimenti balneari già attanagliati dall’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo.

Invece di snellire ogni procedura e rendere più facile chi con coraggio avvia un’attività, l’indole da ambientalismo da salotto del governo regionale tende a porre vincoli e burocrazia in ogni settore.

Ad Emiliano e la sua giunta chiediamo di cancellare subito questa norma assurda, e di mettere a disposizione dei gestori degli stabilimenti balneari e delle attività turistiche sostegni concreti ed immediati, non cavilli burocratici e dannosi.