Foggia, 27 aprile 2021. “Diversi Cittadini foggiani e non, segnalano che il CdA di ATAF SpA, attualmente con Presidente dimissionario, ha varato “in piena autonomia e senza sentire il necessario parere di Associazioni Consumatori, Sigle Sindacali e Associazioni di Categoria, una Delibera riguardante l’aumento del costo parcheggi”.

Lo dice in una nota Bruno Maizzi Presidente Movimento Consumatori di Foggia.

“A mio modesto parere, in questo particolare periodo è da ritenersi a dir poco assurdo, in quanto va a ledere ancor di più lo stato d’indigenza dei cittadini, lavoratori, impiegati e quant’altri sono costretti per lavoro e/o per mere esigenze ad utilizzare il proprio mezzo per recarsi in centro, per acclarata penuria dei mezzi pubblici (altro motivo di disagio per l’intera collettività…) e conseguenzialmente costretti ad utilizzare ‘loro malgrado’ gli onnipresenti parcheggi a pagamento”.

“Il caso sottopostoci da alcuni impiegati degli Istituti di Credito, Uffici e Negozi vari, ubicati in pieno centro, riguarda il “Parcheggio Ginnetto”, che attualmente ha le seguenti tariffe: -per ogni ora e frazione di ora €.1,00; -intera mattinata €.3,00; -intero pomeriggio €.3,00; -mattina e pomeriggio €.4,50; intera giornata (notte e giorno €.15,00. A seguire gli Abbonamenti Mensili: -giorno €.80,00; notte terrazzo €.60,00; -notte interrato €.80,00; -notte e giorno terrazzo €.110,00; -notte e giorno interrato €.140,00; -motocicli €.40,00. Ma, dal 1 Maggio tutto cambia: -tariffa oraria (senza frazione di ora) €.1,20; -abbonamento mensile interrato €.150,00; -abbonamento mensile terrazza €.120,00”.

“In pratica l’impiegato, il commesso o il semplice cittadino, che prima fruiva del parcheggio (Es: intera mattinata dalle 07,30 alle 14,30 a €.3,00), dal prossimo mese si ritroverà a dover elargire (ipotizzando le stesse ore) l’esosa incredibile somma di €. 8,40 “aumento del 180%!”. Pare altresì, che anche i parcheggi in strada “le famigerate strisce blu” subiranno aumenti… Orbene, posso ben comprendere l’attuale stato di crisi della Società ATAF SpA, ma l’eventuale ipotizzabile mala gestio e/o altro qualsivoglia problematica aziendale che lo abbia determinato, non ritengo debba essere colmato a discapito dei Cittadini, Utenti e Consumatori”.

“Ebbene, in considerazione del fatto che la Società ATAF SpA, attualmente con Presidente dimissionario, altro non è che una società partecipata, soggetta al controllo del Comune di Foggia, e quindi di fatto, per la cittadinanza rappresenta il Comune di Foggia, oltre al preposto CdA di ATAF, faccio appello al Sindaco Landella, affinchè intervenga prontamente in merito e scongiurasse questa ennesima vessazione perpetrata nei confronti degli Utenti. Pronto e disponibile ad un confronto, e comunque In attesa di necessario riscontro”.