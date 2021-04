Agguato a Foggia, Pellegrini: “Totale sgomento, comunità deve ribellarsi”

Roma, 27 aprile 2021. “Esprimo il mio totale sgomento per l’agguato ai danni del cittadino maliano di 30 anni, ferito al volto da un colpo di fucile a Foggia, mentre si trovava in auto con a bordo altre due persone, in località Borgo La Rocca, a pochi chilometri da Foggia”.

“Questo vero e proprio attentato, ci riporta a un clima di odio e, probabilmente, di discriminazione razziale, rispetto al quale la comunità foggiana deve ribellarsi con ogni forza. Il mio auspicio è che le forze dell’ordine facciano al più presto luce sulla vicenda, assicurando questi criminali alla giustizia. Ripudiamo, senza la minima esitazione, ogni forma di violenza e di razzismo.” Lo ha dichiarato il Senatore M5S Marco Pellegrini, Coordinatore del Comitato sulle Mafie Pugliesi in seno alla Commissione parlamentare Antimafia.