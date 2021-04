Decreto legge “Riaperture” e ricadute sui settori della conoscenza: sintesi interventi

fonte FLC-CGIL. Il 23 aprile 2021 è entrato in vigore il decreto legge 52/21 concernente “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”

Il provvedimento proroga fino al 31 luglio 2021 le disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (a questo link l’analisi della FLC CCGIL) salvo le specificazioni previste dallo stesso decreto legge 52/21.

Di seguito la sintesi dei contenuti del decreto legge relativi ai settori della conoscenza.

Classificazione delle zone e restrizioni applicabili

Spostamenti

Attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

Disposizioni urgenti per l’università

Disposizioni urgenti per alta formazione artistica e musicale

Stato di emergenza

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Classificazione delle zone e restrizioni applicabili

Ripristino della disciplina delle zone gialle

Dal 26 aprile è ripristinata la cosiddetta zona gialla e la relativa disciplina delle restrizioni.

Zona rossa

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Misure restrittive dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano collocate in zona bianca, gialla o arancione possono disporre l’applicazione delle misure previste nelle zone rosse ed eventuali motivate misure più restrittive

nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti

in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Per i servizi educativi per l’infanzia e per l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado in caso di adozione delle misure previste nelle zone rosse, si applicano le specifiche disposizioni nazionali stabilite dal decreto legge.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona arancione è consentito lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (attualmente dalle 5:00 alle 22:00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Nella zona arancione e in quella rossa sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita

per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione

o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione per i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 istituite dal decreto legge.

Nella zona rossa non sono consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, possibili nella zona gialla e in quella arancione.

Attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

Contenuti

Il provvedimento si rivolge all’intero territorio nazionale con provvedimenti non derogabili a livello territoriale, se non “per casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2”.

Si prevede lo svolgimento delle lezioni in presenza dal 26 aprile 2021 fino alla fine dell’anno scolastico per servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per la scuola secondaria di secondo grado, sono definite articolazioni in base al livello di contagio registrato a livello regionale:

in zona rossa , l’attività didattica in presenza deve essere assicurata per almeno il 50 % degli studenti e fino a un massimo del 75% ,

, l’attività didattica in presenza deve essere assicurata per % degli studenti e , in zona gialla e arancione, l’attività didattica in presenza deve essere assicurata per almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, superiori alle percentuali minime indicate, le scuole realizzano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, garantendo comunque, l’attività in presenza per i laboratori e per l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e il collegamento telematico per gli alunni in didattica digitale integrata.

Le nostre valutazioni

Come FLC CGIL valutiamo positivamente l’aver ricondotto le decisioni sul sistema di istruzione ad una regia unica nazionale, cercando di governare la deriva autonomistica registrata in questi mesi. Rimane da chiarire quali condizioni determinino scelte differenziate tra ordini e gradi di scuola. Riteniamo, infatti, che la sicurezza in presenza degli alunni e del personale non possa essere garantita nemmeno nelle scuole dell’infanzia e del I ciclo per la mancanza di adeguate procedure di screening e tracciamento, per un piano vaccinale ancora insufficiente e senza alcun provvedimento che consenta il distanziamento, né la fornitura di più efficaci dispositivi di protezione individuale.

Oltre a quanto rilevato per il primo ciclo di istruzione, permangono tutte le perplessità già rappresentate al Ministero relative alla difficoltà di prevenire concretamente il contagio nelle scuole secondarie di II grado.

In questa fase epidemiologica, rileviamo due ordini di problemi:

Interni alla scuola

Controllo sulla prevenzione del contagio all’interno dei locali scolastici in presenza di un aumento del numero degli alunni per classe

Esterni alla scuola

I trasporti pubblici promiscui non possono assicurare il necessario distanziamento. Sul tema abbiamo denunciato che non si è mai fatta la scelta di un trasporto dedicato.

promiscui non possono assicurare il necessario distanziamento. Sul tema abbiamo denunciato che non si è mai fatta la scelta di un trasporto dedicato. Socialità extrascolastica: pomeridiana e/o serale (In questa fase riaprono attività sportive, ristoranti, pizzerie..)

Positiva la decisione di riservare alle scuole possibili margini di flessibilità.

Ancor più per questa fascia d’età è indispensabile realizzare al più presto un sistema di tracciamento attraverso tamponi o dati da fissare su una card o un’app sul cellulare.

Disposizioni urgenti per l’università

Zona gialla e zona arancione

Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca. Gli stessi piani prevedono, salva diversa valutazione delle università,

degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,

I piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari devono tenere conto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Zona rossa

Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Gli stessi piani prevedono, salva diversa valutazione delle università,

degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,

I piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari devono tenere conto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Disposizioni urgenti per alta formazione artistica e musicale

Per l’alta formazione artistica si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni dell’Università.

Resta fermo che i piani di organizzazione della didattica delle attività curricolari vengono adottati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Istituzione su proposta del Consiglio Accademico, sentito il Comitato Universitario Regionale.

Riguardo agli Istituti Superiori di Studi Musicali il Comitato Regionale può acquisire il parere del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) previsto dal DM 14/18.

Riguardo alla Accademie di belle arti e agli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche (ISIA), Il Comitato Regionale può acquisire il parere della competente Conferenza Nazionale dei Direttori.

Stato di emergenza

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 luglio 2021

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Prorogate fino al 31 luglio 2021 le seguenti disposizioni