“Fare il magistrato a Foggia è difficile. Molto. Non solo per la mole dei procedimenti”

(STATOQUOTIDIANO, ore 11). Foggia, 27 aprile 2021. Si chiama Antonio Laronga ed è una presenza tanto valorizzante quanto preziosa per il territorio del foggiano. È un Magistrato di Torremaggiore, ma potremmo definirlo il nostro ‘Magistrato‘, in riferimento soprattutto al grandissimo impegno che profonde per l’intero circondario della Capitanata.

Lunedì 26 aprile, alle ore 19.30, in diretta Facebook sulle pagine di Kublai e Bonculture, Antonio Laronga, Procuratore aggiunto nella città di Foggia, ha presentato il suo ultimo libro intitolato “QUARTA MAFIA. La criminalità organizzata foggiana nel racconto di un Magistrato sul fronte” (Paper First).

Il dottor Laronga, tramite una disamina molto attenta e minuziosa del fenomeno mafioso, ha lasciato trapelare anche le diverse sfaccettature che, a livello umano, sono sottese e radicate sia in coloro che troneggiano sul versante mafioso, che in coloro che ne subiscono effetti e vessazioni.

Nel proprio libro ha analizzato essenzialmente le TRE organizzazioni criminali ‘riconosciute con sentenze definitive’ nella provincia di Foggia. Il dr. Laronga ha altresì puntualizzato che, riguardo la ‘QUARTA MAFIA’, purtroppo non vi sono ancora provvedimenti definitivi.

“Ho preso in esame in particolar modo l’assetto della ‘Società Foggiana’; della ‘Mafia Garganica’ e di quella ‘Cerignolana’. Parimenti la città di Lucera ha vissuto il fenomeno mafioso, in quanto molti aderenti alla camorra organizzata vennero trasferiti proprio nel carcere lucerino“, ha dichiarato il dr. Laronga.

Il suo libro ripercorre quarant’anni di storie criminali davvero terribili, intrise di omicidi a volte commessi in modo efferato ed è spaventoso che siano accaduti proprio nel nostro territorio.

Il racconto inizia dalla fine degli anni ’70, come lui stesso ha spiegato, in quanto fu solo nel settembre del 1982 che la legge “Rognoni-La Torre” introdusse, per la prima volta nel codice penale, la previsione del reato di “associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis) e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali.

“Lo Stato durante quegli anni commise però il grave errore di trasferire molti camorristi all’interno delle carceri pugliesi, favorendo così la nascita di un’organizzazione criminale. Nel 1983 venne fondata infatti la SACRA CORONA UNITA, alla quale aderirono molti delinquenti foggiani“, ha continuato a dichiarare il Magistrato in un racconto sì avvincente, ma con la premessa di un’amarissima aderenza al vero.

Ed ha proseguito narrando del primo maxi processo che si tenne a Bari e che si tradusse in un flop perché ai sottoposti non venne riconosciuto il reato di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso, ma di semplice associazione a delinquere.

Il Magistrato Laronga ha inoltre raccontato dell’evoluzione del fenomeno mafioso nel corso degli anni e dei due grandi processi, quali quello denominato ‘Panunzio, dal cognome dell’imprenditore che venne assassinato per non aver voluto sottostare al racket ed il processo ‘Cartagine’.

I delitti criminosi furono particolarmente cruenti e ben quindici il numero degli ergastoli inflitti.

“Le organizzazioni mafiose sono cresciute evolvendosi e modernizzandosi; basti pensare a tutte le varie reti intessute, come quella dei narcos“, ha aggiunto ancora, chiarendo che l’aggravarsi di tale fenomeno nel foggiano sia stato causato principalmente da una SOTTOVALUTAZIONE a priori e da una INSUFFICIENZA di strutture giudiziarie.

Come non ricordare la chiusura del Tribunale di Lucera e delle otto sezioni distaccate!

Al momento vi sono circa 12.000 processi penali pendenti e rifletterne la quantità tramite un numero o una parola, sarebbe solo una lunghezza sillabica, per cui il parametro non muterebbe; la vera differenza, come ha evidenziato lo stesso Magistrato, non risiede solo nella quantità dei processi, quanto nelle innumerevoli difficoltà che sorgono a monte.

Il problema dunque, molto serio e complesso, non può che portare ad un senso di SFIDUCIA nei cittadini, cosicché il fenomeno mafioso viene a concatenarsi come in un gioco.

“DURANTE LA PARTITA CAMBIANO LE REGOLE“, ha asserito il dr. Laronga riferendosi alle maglie di una giustizia che si snoda in percorsi a volte tortuosi e segnati da nuove leggi che si susseguono incalzanti generando alla fine non solo diffidenza, ma paura nello stesso cittadino che si sente insicuro.

Vogliamo aggiungere poi L’OMERTÀ e la difficoltà durante le indagini di arrivare a identificare dei colpevoli?

Il discorso del Magistrato Laronga è stato tanto realistico quanto umano, perché dalle sue parole è trapelato un elemento non trascurabile, ovvero la consapevolezza di ciò che accade realmente.

Un uomo vessato come un imprenditore ha paura a fare dei nomi.

Se poi non li dichiara e paga ad esempio il pizzo, è un po’ come se diventasse complice egli stesso, in quanto è difficile per un altro imprenditore (dell’identico settore) riuscire a lavorare magari nella stessa zona, arrivando così quasi ad una conta al massacro delle puntate e con il rischio di ‘starci’ e ‘rimanerci’ ad ogni giro, ma con un’unica ed importantissima differenza…si tratta della partita più importante, quella della VITA; la vita di uno, la vita nostra, la vita di tutti.

Uniti si potrebbe molto, ma è difficile eun Magistrato che ne ammette le difficoltà, di certo consapevole lo è, amaramente consapevole persino della CORRUZIONE che può aleggiare tra vari professionisti.

Lui però è un battagliero ed è disposto, seppur con un tono dialogale pacato e fiducioso, a rivoltare le regole di questo insano e diabolico stato di cose.

Darsi per vinti…MAI.

ANTONIO LARONGA. Antonio Laronga, in Magistratura dal 1993, è procuratore aggiunto di Foggia. Da oltre vent’anni si occupa di criminalità organizzata e delle mafie foggiane. È autore di saggi e pubblicazioni scientifiche in materia di diritto.

A cura di Elisabetta Ciavarella, 27 aprile 2021