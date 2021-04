Foggia, 27/04/2021 – (repubblica) “Io, liceale sola in classe. I miei compagni pensano sia una scelta ridicola essere tornata in presenza: ecco perché si sbagliano“. Tsarrina Favatà tiene duro, i suoi compagni sono rimasti in did scegliendo l’opzione offerta dall’ordinanza di Emiliano. E la criticano sui social: “Ma se continuano a uscire non hanno paura del Covid ma delle interrogazioni”.