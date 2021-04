Il Covid miete nuove vittime a Vico del Gargano: due morti in due giorni

Vico del Gargano, 27 aprile 2021. Non si placa la scia di morti causati dal Covid nella cittadina garganica. Nelle ultime quarantotto ore ci sono stati due nuovi decessi. Ad annunciare la triste notizia è stato il sindaco Michele Sementino. Dall’inizio della pandemia si conta un totale di circa 12 vittime a Vico del Gargano.

“Non è possibile, davvero. – scrive su Facebook il sindaco – Un altro nostro concittadino ci ha lasciato, oggi, a causa del Covid. Il dolore si aggiunge al dolore, ogni volta, a ogni nuovo straziante addio. Penso al dolore di un’altra famiglia, di altre famiglie, verso le quali vanno il nostro abbraccio, la vicinanza e il cordoglio che solo in parte leniscono una ferita troppo grande. Vico del Gargano, che pure è tra i paesi dove il contagio non ha mai dilagato, sta però pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane, di storie spezzate, di donne e di uomini che fino a un anno fa erano parte integrante della nostra comunità”.

“Lo scrivo sapendo di essere ripetitivo, ma è necessario: riflettiamo su queste morti, pensiamo ai nostri comportamenti individuali, cerchiamo in tutti i modi, con tutta la pazienza e il sacrificio necessari, di non contribuire alla diffusione del contagio. Perché poi si piange. Perché poi piangiamo i nostri anziani e non solo, le persone più care in ogni caso, e assieme a noi piange una Comunità intera, impoverita umanamente da questa continua tragica conta. Più che alimentare voci, notizie infondate, pettegolezzi, atteniamoci alle regole che ormai anche i sassi conoscono. È una preghiera. Facciamolo per Vico e per spezzare questa dolorosa catena di lutti”.