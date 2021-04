La storia del calciatore più famoso di Manfredonia: Mario Guerra

Stato Quotidiano, 27 aprile 2021. È stata una delle glorie del Manfredonia Calcio degli anni ‘60. Il calciatore Mario Guerra come bomber nella squadra ha realizzato ben 49 reti totali, risultando all’8° posto nella classifica dei migliori marcatori del Manfredonia.

Ai nostri microfoni, Guerra ha ricordato le persone, le situazioni e gli avvenimenti di quell’epopea calcistica. “Per i dirigenti non ero molto simpatico – ha confessato Guerra – perché ero ribelle, non mi allenavo mai. Ero il capocannoniere di una squadra senza allenarmi”.

Ha ricordato con nostalgia la sua Manfredonia, città dove nacque nel 1945, promettendosi di ritornare quanto prima. E sulle voci riguardanti la sua amicizia con il noto cantautore Lucio Dalla, ha dichiarato: “Si dice che il brano 4 marzo 1943 è stato scritto per me, perché non ho avuto un padre nella mia vita”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola