Quarato: “Pagliara non segnalato in giunta dal M5s, spieghi in aula”

“Sarebbe auspicabile che domani in consiglio comunale l’assessore Lelio Pagliara chiarisse la sua posizione”. Il consigliere del M5s Giovanni Quarato fa presente quanto il gruppo aveva già comunicato con una nota, cioè l’iscrizione del delegato ai servizi sociali nella giunta Landella alla piattaforma Rousseau. “Docente, insegnante di scuola superiore, che si occupa di terzo settore, è stato nella direzione della Margherita. Ma è ancora così o ha cambiato partito?”, chiede Quarato.

“Per carità tutti possono cambiare idea, non è questo il punto, ma durante la campagna per le comunali nel 2019 non l’abbiamo visto e, soprattutto, non l’abbiamo assolutamente segnalato noi nella giunta Landella. Essere iscritti alla piattaforma Rousseau significa essere iscritti al partito”. La sua presenza sul sito del M5s era stata segnalata sui social da un attivista grillino, così si è diffusa la notizia.

Questo è l’ultimo argomento per spiegare e segnare la distanza fra la giunta e il M5s, non interessato nemmeno alla vicepresidenza: “E’ un ruolo di temporanea supplenza che non ha avuto nessun peso in passato presso la presidenza del consiglio”, dice Quarato.

Fra i punti all’ordine del giorno previsti nella scaletta di domani, la proposta all’opposizione della vicepresidenza come stabilito dal regolamento del consiglio comunale. “Spetta all’opposizione, come avviene alla Camera o in consiglio regionale”, dice Raffaele Di Mauro di Fi “lasceranno la casella vuota”. Rimanda al mittente la richiesta anche il Pd con il capogruppo Lino Dell’Aquila: “Si sono fissati con questa vicepresidenza, noi abbiamo rinunciato alla presidenza di tutte le commissioni e certamente non accetteremo la vicepresidenza del consiglio.

Fra mozioni per titolare strade e piazze a personalità o protagonisti della storia cittadina, gli odonimi per Borgo Incoronata, la localizzazione di un deposito per lo stoccaggio di scorie nucleari, aiuti ai commercianti, arrivano sul tavolo del presidente Ventura il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2021-2023, circa 500 pagine. Il 30 aprile è il termine fissato per portare il documento in aula, quanto al regolamento Tari (tariffe in primis e liberalizzazione del servizio), il termine è fissato al 30 giugno. La prova della maggioranza sul bilancio potrebbe slittare.