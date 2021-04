Variante brasiliana nel Foggiano, Parisi: “Vaccino forse meno efficace”

Foggia, 27/04/2021 – Resta alto il rischio di contagi da nuove varianti, non soltanto quella inglese. L’allarme suona proprio in provincia di Foggia: è stato sequenziato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale, primo caso in Puglia, un genoma di variante brasiliana. «Si tratta di una donna residente in un centro della provincia – commenta con la Gazzetta del Mezzogiorno il dottor Antonio Parisi, responsabile del laboratorio di Genetica dell’istituto – dovremmo adesso valutare se c’è un legame epidemiologico all’origine dell’infezione oppure se la donna ha contratto il virus al ritorno da un viaggio in Brasile. Noi non abbiamo potuto verificare questo tipo di informazioni – aggiunge il ricercatore – sarà il servizio epidemiologico regionale a svolgere questo tipo di indagine attraverso i dipartimenti territoriali dell’Asl». «Dalla variante brasiliana non c’è stata analoga esplosione di casi – risponde Parisi – lo rileviamo da quanto accaduto nelle altre regioni dove il virus è stato isolato. Però sarebbe un errore pensare di sottovalutarla, parliamo di una variante dotata di una mutazione genetica particolare che spesso si associa a una ridotta sensibilità agli anticorpi: il vaccino in questo caso sarebbe meno efficace nel contrasto»