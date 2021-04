Violento incidente alle porte di Foggia, un ferito in codice rosso

Foggia, 27/04/2021 – È stato trasportato d’urgenza in codice rosso l’uomo coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina all’incrocio tra la SP75 e SP76 in agro di Foggia. Ad entrare in collisione verso le ore 9, un furgone Renault ed una Fiat Punto. Sul posto una ambulanza del 118 e la Polizia Locale del capoluogo dauno. L’uomo rimasto ferito non dovrebbe essere in pericolo di vita.