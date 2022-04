ARPA: “Acque balneazione Puglia, classificazione generalmente eccellente”

StatoQuotidiano.it, 27 aprile 2022. Approvato l’adeguamento del Fondo di remunerazione regionale per l’acquisto di prestazioni da RSA e Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili, valevole per l’anno 2022. “Si tratta – ha spiegato l’assessore alla Sanità a margine della riunione di giunta odierna – di un provvedimento molto atteso dal settore delle RSA e delle strutture di assistenza.

Si integra in maniera molto importante la dotazione, che passa da circa 124milioni 612 mila a quasi 200 milioni annui, con un incremento di circa 75 milioni, suddiviso Asl per Asl (vedi tabella). E’ una cifra mai stanziata finora per questo settore strategico del welfare”.

SPESA STORICA + STANZIAMENTO DGR 1006/2020 FONDO AGGIUNTIVO 2022 FONDO DI REMUNERAZIONE ANNO 2022 a b a + b totale PUGLIA 124.612.769,98 75.000.000 199.612.769,98 ASL BA 40.879.115,57 23.248.133,63 € 64.127.249,20 ASL BT 9.741.823 7.239.109,22 € 16.980.932,22 ASL BR 10.724.823,92 7.333.421,06 € 18.058.244,98 ASL FG 15.992.021,23 11.604.586,37 € 27.596.607,60 ASL LE 28.636.773,39 14.794.081,23 € 43.430.854,62 ASL TA 18.638.230,38 10.780.668,48 € 29.418.898,86

Presa d’atto della Giunta della deliberazione del Direttore Generale A.Re.S.S. su “Proposta di aggiornamento della Rete Reumatologica Pugliese e relativo PDTA, con l’approvazione del documento “Rete Reumatologica Pugliese e PDTA. Revisione e Aggiornamento”.

“Interveniamo – ha spiegato l’assessore alla sanità – per implementare un settore che andava rafforzato, dopo un confronto con le società scientifiche. Dopo l’avvio di altre reti come quella oncologica e quella degli screening, mettiamo a disposizione di pazienti e medici curanti maggiori possibilità di cure”.

Incentivi a PMI e Grandi Imprese: la Giunta ha preso atto dello schema di Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la società Gelesis S.r.l. e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) e ha approvato lo schema dell’Accordo. Ha deciso di cofinanziare, in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese, complessivi 2.297.460 euro, di cui 2.251.515 euro da erogare nella forma di contributo a fondo perduto e 45.949 euro per costi di gestione.

Classificate dalla Giunta, anche in vista dell’inizio della stagione balneare dal 1 maggio, le acque di balneazione per la stagione balneare 2022, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia, nei territori delle sei province pugliesi. La classificazione è generalmente “eccellente” in tutte le spiagge pugliesi, sulla base dei dati disponibili in alcune centinaia di punti di prelievo, salvo in quattro punti della provincia di Foggia dove i risultati sono “sufficienti” (De Pilla – Lesina) e “buoni”.(La Fara – Lesina, Fiume Lauro e Zanella – San Nicandro).

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e sport per tutti. La Giunta ha approvato gli interventi di programmazione regionale e i relativi criteri e modalità nel pieno rispetto delle finalità della legge. A disposizione ci sono 4.14 mln di euro per i Comuni pugliesi che potranno presentare progetti per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture, aree per le attività ludico-sportive, attività ludico-sportive e organizzazione di servizi di sostegno in ambito sportivo.

La Giunta ha approvato la presa d’atto e ha approvato lo schema di Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo, la Regione Lazio, la Regione Puglia, la società Tekne S.r.l., AB.Side, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, S.A.L.P.A. – Società Abruzzese Lavorazione Prodotti Agricoli e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Diritto allo Studio: la Giunta ha approvato l’iniziativa denominata “Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2021-2022” per 3.753.400 euro totali, a valere sulle risorse del POR Puglia e ha approvato i criteri per l’Avviso pubblico dell’iniziativa, stabilendo la somma forfettaria di 200 euro, anche in analogia a quanto la maggior parte delle Regioni del sud Italia si sono attestate, nell’ultimo triennio, per l’attuazione delle analoghe iniziative. Approvata anche una delibera per la fornitura gratuita o semigratuita per i libri di testo AS 2022/23 ai meno abbienti, con la definizione dei criteri di riparto tra i Comuni.

Approvato lo schema di convenzione operativa fra la Regione Puglia e AGEA per il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e AGEA. Controlli di Condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari nel campo della salute, sanità e benessere degli animali.