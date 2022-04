Generale Mini di Manfredonia: “Battaglione Azov e mappe ‘semi mute'”

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/04/2022 – (liberoquotidiano) “Le mappe delle operazioni che ci vengono generosamente offerte dall’Ucraina o dal Pentagono (sono le stesse) sono ancora semi mute.

Parlano delle zone conquistate o perdute dagli ucraini, ma non dicono dove e quali sono le forze impiegate. Gli stessi esperti internazionali si sprecano nell’indicare numero, livello e posizione delle forze russe, ma non dicono dove sono quelle ucraine. È sempre più evidente che le cosiddette ‘mappe delle operazioni’ che appaiono sui nostri televisori vogliono presentare una situazione surreale nella quale esiste soltanto un attore irresponsabile”, scrive il generale Fabio Mini in un articolo su Il Fatto quotidiano.

Quindi, osserva ancora, “è chiaro l’intento di disinformare facendo riferimento a una sola parte, ma è legittimo il ‘sospetto’ che si voglia aumentare la propria credibilità con numeri sempre rigorosamente dispari (prima regola della manipolazione: i numeri pari non sono credibili) e precisando gli identificativi dei reparti russi in combattimento, nomi e cognomi dei comandanti e delle loro famiglie“.

Infine, il presidente Volodymyr Zelensky, sottolinea Mini, “non poteva e non può permettersi di mostrare in una mappa qualsiasi nessuna di tali forze e se volesse farlo non glielo permetterebbero proprio coloro che da vent’anni hanno puntato sull’Ucraina per fottere la Russia e l’Europa. Cancellando dalle mappe operative gli obiettivi della demilitarizzazione e della denazificazione sarebbe rimasto di ‘presentabile’ soltanto ciò che riguardava i russi: esattamente ciò che si vede da due mesi.” (liberoquotidiano)