Gino Lisa di Foggia, atterrati 3 elicotteri della Royal Air Force

FOGGIA, 27/04/2022 – (ledicoladelsud) Hanno fatto scalo tecnico all’aeroporto Gino Lisa di Foggia tre elicotteri MH47 della Royal Air Force. Gli elicotteri sono atterrati per fare rifornimento e sono subito ripartiti per i Balcani dove parteciperanno ad alcune esercitazioni militari. (ledicoladelsud)

Il Boeing CH-47 Chinook è un elicottero pesante (fascia da 9 a 12 tonnellate) da trasporto. È caratterizzato principalmente da una configurazione a 2 rotori: uno sopra la cabina di pilotaggio, il secondo nella sezione di coda come per il CH-46 e non nella consueta configurazione rotore principale e rotore anti-coppia. Il CH-47 si caratterizza anche per una grande fusoliera (15 m di lunghezza) con portellone cargo di coda; ha due turbine Honeywell (Lycoming) T55-L-712E montate nella sezione di coda in due gondole esterne sotto al rotore posteriore. L’elicottero è dotato di carrello d’atterraggio fisso composto da quattro ruote in configurazione 2-2. (wikipedia)