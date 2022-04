Manfredonia, AQP: “Compiuta riparazione su un tratto vetusto”

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/04/2022 – “Effettuata su un tratto vetusto della condotta fognaria. Risolutivo sarà il raddoppio della premente “Porto” di Manfredonia, al momento in fase progettuale.

Acquedotto Pugliese (AQP) si scusa per gli inconvenienti creatisi a Manfredonia, in un tratto di strada che costeggia il Parco archeologico di Siponto. AQP informa di aver già compiuto l’intervento di riparazione su tratto vetusto della condotta fognaria. Per affrontare e risolvere definitivamente la situazione AQP ha già avviato, grazie ai fondi deliberati dall’Autorità idrica Pugliese (AIP), la fase progettuale per il raddoppio della premente “Porto” di Manfredonia. Il quadro economico dell’intera opera, che interesserà quasi 7 chilometri di condotta premente fognaria, è di 8 milioni di euro“.