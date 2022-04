Manfredonia, buche strade: intervento Comune dopo denuncia CIVILIS

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 27 aprile 2022. “Dopo la nostra richiesta di sistemazione delle buche, stamani, subito dopo dopo la nostra denuncia, alle ore 13:30 circa i dipendenti comunali provvisoriamente hanno messo il catrame negli avvallamenti e buche, in attesa di un lavoro idoneo alla circolazione stradale“.

E’ quanto dice in una nota stampa il Comandante dell’Ente Civilis di Manfredonia, Giuseppe Marasco, dopo avere già pubblicato le foto relative alle buche in via Tribuna angolo via delle Cisterne vicino alla banca MPS.

Vademecum

Come fare causa al Comune per strada dissestata? Per segnalare e denunciare una strada dissestata il soggetto che ha riportato danni a causa dell’insidia o qualsiasi altro soggetto interessato, deve inviare una raccomandata a/r o una pec al proprietario/gestore della strada. Come farsi risarcire dal Comune? Per poter ottenere tale risarcimento il soggetto interessato deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco del Comune a cui è imputabile la colpa del danno subito. Tuttavia, è necessario che il richiedente riesca a dimostrare la reale colpa del Comune in relazione all’accadimento per il quale si chiede il risarcimento Come richiedere danni per buche stradali? chiamare le forze dell’ordine (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri, ecc.) in modo che possano redigere un verbale allegando eventuali foto; in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine fotografare il luogo del sinistro (buca stradale, manto stradale o eventuali veicoli coinvolti).

Come denunciare il danno per buca stradale? A)contattare tempestivamente le forze dell’ordine (preferibilmente la polizia municipale) e, in caso di danno di particolare importanza, i vigili del fuoco; B) documentare lo stato dei luoghi attraverso delle fotografie; C) se necessario chiamare il 118.

Cosa fare quando si prende una buca? 1) Restate sul posto. 2) Bloccate e fatevi dare l’indirizzo di eventuali testimoni che abbiano assistito all’ evento dannoso, utili per aumentare la possibilità di essere risarciti. 3) Chiamate subito i vigili o le forze dell’ordine, in modo che possano procedere agli accertamenti e fotografare la buca. Risarcimento per buche stradali: come chiederlo.

Per ottenere il risarcimento per buche stradali è necessario effettuare una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2051 c.c. per l’omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici preposti, consigliato rivolgersi ad un avvocato studio legale di infortunistica stradale. (NOTA STAMPA).