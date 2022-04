Manfredonia, chiesti danni a Comune per sinistro causato da cane randagio

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/04/2022 – “Con due distinti atti di citazione ritualmente notificati, i sigg.ri omissis e omissis convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia,

il Comune di Manfredonia per il risarcimento dei danni occorsi a seguito di un sinistro determinato dall’attraversamento della strada di un cane randagio sulla SS 58 in località Posta Garzia, il cui impatto con l’autovettura provocava danni materiali per un importo di € 9.603,70 e fisici per un importo di € 8.297,86.





LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA di approvare la proposta–relazione del Dirigente sopra riportata ed in conseguenza: di risolvere transattivamente la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Foggia accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice del

Tribunale di Foggia; di procedere alla variazione di bilancio di previsione 2022/2024 per € 5.188,68 con l’applicazione della quota di risultato di amministrazione costituito da accantonamento Fondo rischi spese legali“.