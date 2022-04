StatoQuotidiano.it, 27 aprile 2022. Rinviata all’8 giugno 2022 l’udienza in Corte d’Appello a Bari, per il procedimento penale interessante il ricorso presentato per Matteo Lombardi e Antonio Zino, condannati rispettivamente in I grado all’ergastolo e a 3 anni, nell’ambito del procedimento penale correlate all’omicidio di Giuseppe Silvestri, avvenuto il 21 marzo 2017 lungo la via Panoramica di Monte Sant’Angelo (Fg).

Come avvenuto per il procedimento interessante Giovanni Caterino, alla base del rinvio l’accoglimento della richiesta del pm, da parte della Corte, di ascoltare i 3 collaboratori di giustizia, Danilo Della Malva detto “U’ Meticcio”, Andrea Romano, ex boss del clan Romano di Brindisi, e Andrea Quitadamo detto “Baffino junior”.

L’accusa. “Zino rispondeva di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”. Come ricordato, i due imputati – per l’accusa facenti parte “del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, sono stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento personale” (Zino). Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris, con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it