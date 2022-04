Ragazza salva un uomo che si sente male davanti a un bar di Foggia

Statoquotidiano.it, 27 aprile 2022. “Voglio ringraziare la persona che, ieri pomeriggio, ha salvato la vita di mio marito. Eravamo seduti al bar, quando all’improvviso mio marito è stato colto da un malore. Si è accasciato al pavimento ed io ero nella disperazione più totale in attesa che arrivasse l’ambulanza subito chiamata. Si avvicina una ragazza (aveva con sé con un cagnolino bianco, altro non so) ed era lì con altre due ragazze. Io stessa ho mantenuto al guinzaglio il suo cane mentre lei ha praticato un massaggio cardiaco a mio marito che, dopo alcune sue manovre, ha ripreso a respirare”. Lo scrive sulla pagina facebook di ‘Voce di Foggia’ una cittadina che continua.

“Mi è stato tolto il cagnolino (forse da qualche amica che era lì con lei) e, all’arrivo del 118, tra la disperazione e la felicità che mio marito fosse vivo, ho perso di vista quella ragazza ma ho il suo viso stampato davanti agli occhi. Vorrei poterti abbracciare, ringraziare, chiunque tu sia, immensamente grazie. Claudia”.

Tantissimi i commenti e la stessa operatrice sociosanitaria è intervenuta sulla pagina in anonimo. Sintesi degli interventi: gli angeli esistono.