“Siamo i Neri di Borgo Mezzanone, Palumbo ci venga a trovare”

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/04/2022 – “Signor Libero Palumbo,

ai margini di una seduta del consiglio comunale Città di Manfredonia (Puglia), rivolgendosi al vicesindaco, ha detto: “ti mando a Borgo Mezzanone insieme ai NERI, ti faccio fare una brutta fine”.

Noi – “Neri di Borgo Mezzanone” Le chiediamo, oltre a dilettarsi a denigrarci, cosa ha fatto, essendo assessore alla Legalità, per lottare assieme a noi braccianti contro lo sfruttamento, il Caporalato e l’illegalità che attanagliano il suo territorio? Al riguardo dovrebbe aver la decenza di DIMETTERSI perché è stato eletto per affrontare queste sfide e non per insultare chi ha un colore di pelle a Lei evidentemente non gradito.