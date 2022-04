“Strage San Marco”, in Appello saranno ascoltati 3 collaboratori di giustizia: nomi e data

StatoQuotidiano.it, 27 aprile 2022. Rinviata al 27 maggio 2022 l’udienza in Corte d’Appello a Bari relativa al procedimento penale interessante Giovanni Caterino – nato a San Giovanni Rotondo il 04.07.1980, attualmente in carcere a Bari – , contro la sentenza emessa il 30.11.2020 dalla Corte di Assise di Foggia con la quale l’uomo è stato condannato all’ergastolo quale “unico imputato della strage di mafia di San Marco in Lamis (Foggia), in cui vennero uccisi il 9 agosto 2017 il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, il cognato Matteo de Palma e i fratelli Aurelio e Luigi Luciani uccisi perché testimoni involontari dell’agguato“.

Alla base del rinvio l’accoglimento della richiesta del pm, da parte della Corte, di ascoltare i 3 collaboratori di giustizia, Danilo Della Malva detto “U’ Meticcio”, Andrea Romano, ex boss del clan Romano di Brindisi, e Andrea Quitadamo detto “Baffino junior”.

“Non è ancora chiaro in quale modalità saranno sentiti i pentiti, se in presenza o da remoto. Inoltre, si attende la trascrizione di un’intercettazione del perito Gallo. Le difese hanno chiesto che i verbali di Della Malva siano epurati degli omissis“, come riporta L’immediato.

Si ricorda come, in accoglimento della richiesta dell’ergastolo avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, attraverso la Pm, dr.ssa Luciana Silvestris, Caterino (difeso in Appello dagli avvocati: Giulio Treggiari e Pietro Nocita) era stato condannato in quanto accusato di quadruplice omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione di armi in concorso.

Come riportato l’Ansa, per l’accusa, Caterino “è il basista del commando armato ovvero, colui il quale ha pedinato sia nei giorni precedenti sia nel giorno dell’agguato pedinò le vittime designate“.

Procedimento “Strage di San Marco in Lamis”. focus StatoQuotidiano

