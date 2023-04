Caso “abusivismo” a Manfredonia, probabilmente è sfuggito il vero problema della questione

In pochi si sono domandati o hanno chiesto: a prescindere dall’utilizzo o meno dell’immobile in questione, con l’accertamento con atti di abusi edili e/o qualsivoglia violazioni di vincoli e indicazioni, cosa dovrebbe accadere ora? Risposta credo scontata.

Risposta che supera colori, scelte, disposizioni del Giudice, domicili, residenze, separazioni.

Risposta che oltrepassa la curiosità di sapere, di conoscere con ardore, i fautori della segnalazione del caso, o di altri casi, alle trasmissioni televisive. Risposta (“la demolizione” o “la rimozione dell’abuso”) che potrebbe fornire una riflessione definitiva sul caso.

Risposta che riguarda e dovrebbe riguardare tutti gli immobili per i quali sono stati accertati degli abusi edili, e parallelamente tutte le situazioni dove è stato riscontrato un abuso.

Da quanti anni parliamo e si è a conoscenza di abusi edili nel territorio di Manfredonia? Una problematica irrisolta (parliamo solo di Siponto), presente anche nella relazione della Commissione d’accesso che ha poi rappresentato la base per lo scioglimento nel 2019 del Consiglio comunale (sebbene la questione sia annosa e irrisolta da tempo immemore).

Mentre per la questione dei ruoli e delle nomine (in Giunta, in Consiglio, in Regione, in Parlamento), dovrebbe (dovrebbe) prevalere il fattore: qualità, competenza, volontà, utilità, esperienza, capacità. Per tutti. Credo. Meno il risultato di accordi, preferenze e/o altro. Questo è purtroppo la reale problematica, che nessuno finora sembra aver esternato. Grazie.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it