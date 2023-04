Cattolici democratici: hanno ancora un ruolo? D’Ambrosio, Bonanni e Fioroni a San Giovanni Rotondo

www.statoquotidiano.it, Foggia, 27 aprile 2023. È in programma per domani 28 aprile a San Giovanni Rotondo nel Centro di Spiritualità Padre Pio alle 15.30 il convegno “Cattolici democratici: hanno ancora un ruolo?” organizzato dalle associazioni “Tempi Nuovi Piattaforma Popolare” e “Don Fausto Parisi”, che vedrà confrontarsi sull’attualissimo tema l’Arcicescovo Domenico D’Ambrosio, Raffaele Bonanni già segretario nazionale della Uil e Beppe Fioroni già Ministro della Repubblica.

Prima del dibattito e della riflessione sul protagonismo cattolico nella vita pubblica ci saranno i saluti istituzionali del direttore di Teleradio Padre Pio Stefano Campanella, del docente universitario dell’Università di Chieti Michele Cascavilla, del consigliere regionale Sergio Clemente e del consigliere comunale sangiovannese Gaetano Cusenza.

Lelio Pagliara presidente dell’Associazione Don Fausto Parisi ed operatore sociale è orgoglioso di aver immaginato un evento così importante.

«Come associazione Don Fausto Parisi abbiamo promosso questo evento per due motivi- argomenta- il primo per il ruolo che Don Fausto ha avuto nel panorama Politico/Sociale della nostra città e della nostra provincia. Come Sacerdote ha avuto un ruolo attivo nella costruzione della Fondazione Antiusura, è stato direttore dell’Istituto di Scienze Religiose dove ha ricoperto anche l’incarico di Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro collaborando con la Scuola Socio Politica della diocesi. Si è sempre prodigato in tutte le sue attività coinvolgendo tantissimi giovani in tanti progetti: sono da ricordare la missione svolta in Albania, il cantiere di lavoro con gli scout per il recupero dell’Abbazia di Monte Sacro e non ultimo l’impegno con “Carta 93” un’esperienza di costruzione dal basso di giovani Cattolici».

«Il suo esempio oggi- aggiunge – è stato raccolto dall’associazione che mantiene viva la sua memoria attraverso l’opera dei suoi “Ragazzi”. Il secondo motivo è la presenza dell’ex Onorevole Fioroni di cui Don Fausto è stato educatore quando giovanissimo ricopriva il ruolo di Capo Scout e Assistente Spirituale a Viterbo. Il legame tra loro è sempre stato vivo fino alla fine: ricorderemo don Fausto anche attraverso la sua testimonianza».

«Quello dell’impegno dei cattolici in politica sembra un tema datato ma è sempre attuale- spiega l’avvocato Gilberto Mercuri referente per la Capitanata del movimento popolare Tempi Nuovi- il ruolo dei cattolici democratici è stato affrontato recentemente anche da Papa Francesco ed è per questo che ce ne occuperemo con illustri ospiti».

Deciso l’intervento del consigliere regionale Sergio Clemente: «Mai come in questo periodo, caratterizzato da una forte polarizzazione politica ed ideologica a destra come a sinistra, è necessario ritrovare il gusto di fare politica declinando i valori del cattolicesimo democratico ed entrando nella carne viva dei problemi dei cittadini e delle cittadine per superare emergenti povertà e recuperare una partecipazione popolare, capace di arginare l”astensionismo e la disillusione».