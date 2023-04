Chiusa casa-famiglia degli orrori: ragazzi costretti a mangiare cibo avariato

VARESE, 27/04/2023 – Avrebbe dovuto essere il luogo dove trovare pace e serenità dopo aver vissuto situazioni di disagio familiare , situazioni dalle quali i ragazzi – tutti minori – erano stati allontanati appunto grazie alla collocazione in una casa-famiglia .

Invece, la comunità li ha sottoposti a maltrattamenti psicologici e fisici attraverso continui insulti, umiliazioni e molestie. In condizioni di vita descritte dagli investigatori come “penose“, sono stati costretti a vivere in scantinati con riscaldamento inadeguato e senza finestre, nutriti con cibo marcio e avanzi dei pasti della gestione della struttura e persino costretti a pulire le aree delle loro case in cui vivevano i loro aguzzini, compresi i bagni. L’acqua calda era disponibile solo per pochi minuti per fare il bucato, le minacce e le percosse erano all’ordine del giorno se non si adeguavano ai desideri della direzione, che non mancava di ricordare loro le rispettive origini, insultandoli e umiliandoli continuamente.