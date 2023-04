Esplode condotta del gas nel Foggiano, operaio ustionato: è grave

FOGGIA, 27/04/2023 – Esplode la rete di tubi del gas, operaio ustionato. E’ successo a Casalvecchio di Puglia, piccolo Comune della provincia di Foggia.

L’incidente è avvenuto in via Roma poco prima delle 16, durante i lavori di scavo all‘Acquedotto Pugliese, quando un tubo del gas si sarebbe rotto e sarebbe esploso durante i lavori di riparazione. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito dalle fiamme liberate dall’esplosione ed è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Bari, dove le sue condizioni sono gravi.

Anche un furgone parcheggiato in strada ha preso fuoco e l’onda d’urto ha investito le finestre e i balconi delle case vicine, molte delle quali non occupate. I vigili del fuoco del distaccamento di San Severo sono al lavoro sulla scena, mentre le squadre di Reti del Gas ed Enel stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. Nel frattempo, i Carabinieri hanno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: gli operatori del 118, insieme ai volontari della protezione civile, hanno soccorso anche un’anziana donna che abitava nella zona, rimasta intossicata dall’inalazione del fumo. Lo riporta un articolo di Maria Grazia Frisaldi su Foggiatoday.