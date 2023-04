Il manfredoniano Errico Tomaiuolo tra i nurse influencer più noti Web

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/04/2023 – Tra gli infermieri influencer o nurse influencer più conosciuti sulla rete, c’è Errico Tomaiuolo – alias ScrubNurseArt – che, su Instagram, conta 12100 follower ed è seguito anche per la bellezza delle sue foto.

Nato a Manfredonia in provincia di Foggia nel 1988, strumentista di sala operatoria e infermiere all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, racconta la vita da infermiere attraverso i suoi meravigliosi scatti in bianco e nero come quello che ritrae Mani che muovono nell’ombra.

Appassionato di arte e fotografia, ha deciso di utilizzare questo social – la piattaforma dedicata alla fotografia, per eccellenza – per far conoscere le proprie passioni e ha anche pubblicato un libro fotografico dal titolo Solo con gli occhi che racchiude gli scatti realizzati, all’Ospedale di Reggio Emilia, nei reparti COVID. A NurseTimes, Errico Tomaiuolo ha raccontato:

“Ho iniziato qualche anno fa, dipingendo quadri che “ritraggono” lo strumentario di sala, fisicamente presente sulla tela. Poi sono passato alla fotografia, immortalando non solo i “ferri del mestiere”, ma pure i volti e i gesti di chi in sala operatoria ci lavora. Il mio intento era mostrare la bellezza nascosta di quegli strumenti e quelle persone, che spesso incutono timore nel paziente, ma andrebbero guardati con occhi diversi, perché hanno lo scopo di curare, di donare la vita.“

E così ha fotografato il laboratorio di analisi dove si svolgevano centinaia di tamponi al giorno, il bimbo nato da una mamma positiva al COVID-19 in ginecologia e la strada intrapresa dai pazienti in via di guarigione in riabilitazione. Errico Tomaiuolo lavora in chirurgia d’urgenza urologica, oncologica, toracica e vascolare. Lo riporta il sito influenxer.it.