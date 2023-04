‘L’importante Ji Appari’, “abbasce culicchje” Palconoscenico rappresenta l’ipocrisia in manfredoniano

www.statoquotidiano.it. La compagnia Palcoscenico debutterà il 4,5,6,7 di Maggio, porta ore 20.30, sipario ore 21.00; con il nuovo spettacolo: “L’importante Ji Appari‘ “. Testo e regia di Michele Trotta.

Il titolo della commedia è esplicativo del motivo che si vuole affrontare: “‘L’ ipocrisia” e, con la comicità godibile e spontanea del dialetto manfredoniano, in uno dei posti più rappresentativi di Manfredonia: Abbasce culicchje.

Argomento quello dell’ipocrisia, più volte affrontato da grandi drammaturghi, quali: Shakespeare, Pirandello, Eduardo de Filippo etc., per citarne solo alcuni. Ipocrisia, che alberga in ognuno di noi, talvolta in forma bonaria, ma che taluni la adottano a modello di vita e che, diventa oltraggiosa, quando la si vuole, in barba ad ogni senso morale, ( se nessuno se ne accorge ), come dice una battuta; “vestirla” di rispettabilità ‘.

Tra una risata e l’altra, si potrà ritrovarla (e farci riflettere anche), in tanti nostri parenti, amici, vicini di casa ma, anche e soprattutto: nella nostra classe politica, la quale, azionando le leve del potere pensa, il più delle volte al proprio tornaconto e a quello di bottega, a scapito del cittadino ignaro. Buon divertimento.