Morti sospette nel Foggiano: la vicenda in un servizio della RAI (VIDEO)

FOGGIA, 27/04/2023 – Il sospetto è che un dipendente della struttura abbia ucciso almeno sedici pazienti e per questo è stato deciso di riesumare i loro resti.

La torbida vicenda che si sarebbe consumata all’Hospice di Torremaggiore diventa sempre più caso nazionale. Del caso si è occupato anche la trasmissione “Ore 14” di RAI2. I periti nominati dalla procura del capoluogo pugliese dovranno cercare tracce di Midazolan e in che concentrazione. Ma non solo: dovranno fare “ogni indagine necessaria” per chiarire le responsabilità di un infermiere di 55 anni di Torremaggiore