www.statoquotidiano, Foggia 27/04/2023 – Il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, ha risposto alle accuse riguardanti il finanziamento a Cagnano Varano:

“Il 23 gennaio, a soli 6 giorni dalle elezioni Provinciali, il sindaco di Candela, tira fuori dal cilindro una delibera con la quale chiede alla Regione Puglia di poter finanziare un progetto del Comune di Cagnano Varano.

Ma tutta la Provincia di Foggia sa che quella delibera è un atto “farlocco” serve solo a prendere all’amo “l’ingenuo” sindaco di Cagnano. Quel milione di euro non esiste o meglio fa parte di un fondo regionale di 11 milioni di euro per la tutela dell’ambiente, che per poter essere utilizzato necessità di un piano attuativo. Piano attuativo che in ben 4 anni di mandato non è mai stato progettato dal sindaco di Candela. Eliminata la delibera che prendeva per i fondelli un intero territorio ci siamo messi a lavorare su di un piano attuativo che coinvolgerà tutti i Comuni della laguna quindi anche e non solo il Comune di Cagnano Varano. Capisco che sia difficile superare il post carica… ma bisogna andare avanti.”