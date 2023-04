Tanti soldi Pnrr per ghetto Borgo Mezzanone, anche Foggia coinvolta

www.statoquotidiano.it, 27 aprile 2023. È stato stretto un accordo di collaborazione per il superamento degli insediamenti abusivi a Borgo Mezzanone tra il comune di Manfredonia, il comune di Foggia, Regione Puglia e Politecnico di Bari.

Finanziato con quasi 54milioni di fondi Pnrr, l’accordo di collaborazione ha come oggetto interventi di natura infrastrutturale (nella misura del 70%) e non infrastrutturale (nella misura del 30%) da eseguire nei territori del Comune di Manfredonia e del Comune di Foggia.

La finalità – in attuazione degli obiettivi previsti dal decreto n. 55 del 29 marzo 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali- è quella di combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, e il Comune di Foggia è coinvolto “con un eventuale ruolo di soggetto realizzatore o soggetto esecutore, qualora le opere siano ricadenti nel proprio territorio”.

Gli interventi di natura infrastrutturale consistono nella progettazione e realizzazione di opere primarie con sistema di videosorveglianza nei borghi “sin dall’inizio dell’attività”.

Inoltre, nel recupero del patrimonio residenziale del comune di Manfredonia (area di Borgo Mezzanone), nonché a Borgo Incoronata, Borgo Cervaro e Borgo Segezia, ricadenti nel territorio del Comune di Foggia nonché nella progettazione e realizzazione di nuovi edifici residenziali nelle medesime borgate. Nel progetto, anche installazione di “moduli abitativi leggeri e smontabili” in aree rurali con destinazione di prossimità ai luoghi di lavoro dei braccianti agricoli.

“I presenti interventi- si legge nel testo- qualora ricadano in siti che già hanno presenze abitative, antropizzazioni avanzate o destinazioni turistico culturali, anche legate alla tradizione religiosa, dovranno essere destinati all’accoglienza di nuclei familiari, armonizzabili e compatibili con i contesti preesistenti”.

Per gli interventi di natura non infrastrutturale, si annoverano il servizio di trasporto pubblico per collegamento con luoghi di lavoro, presidi per l’inserimento e l’intermediazione nel mondo lavorativo potenziamento dei servizi socio – sanitari e dei servizi civici (ufficio postale ed ufficio anagrafe), servizi di formazione scolastica e intermediazione culturale.

Le rispettive azioni delle parte vedono il Comune di Manfredonia – nella sua qualità di soggetto attuatore destinatario delle risorse Pnrr- impegnato ad attuare gli interventi del Piano di Azione Locale “sino alla rendicontazione finale del finanziamento secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Il Comune di Foggia si impegna a provvedere alle opere sugli immobili (aree ed edifici) ricadenti nel proprio territorio “previa messa a disposizione degli stessi senza oneri da parte dell’ente proprietario – nonché ai relativi interventi di urbanizzazione, in ossequio a quanto disciplinato dal titolo autorizzativo ministeriale e compatibilmente con i progetti o interventi di riqualificazione in atto già finanziati e/o in corso di esecuzione”.

Nella sua qualità di altro soggeto coinvolto, e come tale individuato nel Piano di Azione Locale, la Regione Puglia, proprietario degli immobili siti in Borgo Incoronata, Borgo Cervaro e Borgo Segezia, “si impegna a contribuire al reperimento delle risorse necessarie alla gestione dei nuovi insediamenti, ivi compresa la successiva gestione manutentiva dei manufatti che si vanno a realizzare o a recuperare anche attraverso i propri enti all’occorrenza istituiti.

Il Politecnico di Bari si “impegna a supportare, anche attraverso eventuale stipula di specifici accordi attuativi, le attività anzidette attraverso la conoscenza e l’interpretazione del fenomeno degli insediamenti abusivi in agricoltura, e mediante elaborazioni o studi di fattibilità, sia sotto il profilo insediativo che quello socio-culturale volti a favorire l’inclusione e l’inserimento sociale dei lavoratori”.

Paola Lucino, 27 aprile 2023