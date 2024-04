Foggia. Vorrei ma non posso. Ho voglia ma non riesco. E’ terminato il campionato del Foggia.

Il Monterosi esulta, evitando la retrocessione diretta e ora si prepara per i playout, con una speranza di mantenere la posizione in C. La vittoria del Monterosi avrebbe potuto beneficiare anche il Foggia, se il Benevento avesse vinto a Catania. Tuttavia, la vittoria dei catanesi ha siglato la fine della stagione per i rossoneri di Cudini.

Nonostante il buon avvio, le occasioni migliori sono per i padroni di casa. La notizia del vantaggio del Catania mette in discussione le speranze del Foggia. Nella ripresa, Cudini apporta modifiche per migliorare l’offensiva, ma il gioco resta confuso. Anche sul versante opposto, le occasioni non mancano, ma manca la precisione. Rolando si dimostra attivo, ma non riesce a concretizzare le occasioni. Alla fine, Scarsella firma il destino del Foggia.

[Tabellino]

Monterosi (3-5-2): Forte; Sini, Mbende, Crescenzi (Palazzino); Bittante, Parlati, Frediani, Fantacci (Scarsella), Di Renzo (Gavioli); Rossi (Vano), Eusepi (Silipo).

Foggia (3-4-2-1): Perina; Salines (Papazov), Riccardi, Ercolani; Silvestro (Vezzoni), Tascone, Odjer, Antonacci; Rolando (Manneh), Schenetti (Martini); Santaniello (Gagliano).

Arbitro: Cavaliere di Paola.