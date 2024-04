Ingombro contro sostenibilità: Il dilemma dei bidoni della differenziata a Foggia

Negli ultimi giorni, Foggia ha assistito a una fase di adattamento alla raccolta differenziata da parte dei commercianti locali. Inizialmente, l’introduzione dei bidoni per la differenziazione dei rifiuti non è stata accolta con entusiasmo.

L’ingombro causato dalla presenza dei bidoni di fronte alle attività ha generato disagio sia tra i commercianti che tra i clienti. Tuttavia, nonostante le iniziali resistenze, si sta gradualmente accettando l’idea che, finalmente, la città stia abbracciando la pratica della differenziazione dei rifiuti, dopo anni di ritardo.

Resta comunque un senso di incertezza riguardo al controllo effettivo dei rifiuti conferiti nei bidoni da parte dei passanti.

Molti suggeriscono l'adozione di un sistema a serratura per i bidoni, al fine di impedire ai trascurati di gettare rifiuti non adatti negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata. Questo sistema potrebbe anche ridistribuire la responsabilità del contenuto dei bidoni, scaricandola in parte dai commercianti.