Per Vladimir Luxuria, tornare a casa significa assumere una responsabilità di grande rilievo. Infatti, la sindaca Maria Aida Episcopo ha scelto Luxuria come direttore artistico del Teatro Umberto Giordano di Foggia, la città in cui è nata.

Questa decisione è stata presa dopo lo spettacolo “Princesa”, diretto da Fabrizio Coniglio, nel quale Luxuria interpreta il ruolo di Fernanda Farias De Albuquerque, una donna trans brasiliana la cui storia ha ispirato anche l’omonima canzone.