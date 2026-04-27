Ancora un successo per Valerio Santoro alla Maratonina di San Giuseppe di San Nicandro Garganico

Sannicandro Garganico – Ancora una volta, la Maratonina di San Giuseppe di San Nicandro Garganico si conferma una delle competizioni più selettive del panorama podistico locale. L’edizione numero 15, disputata sul tradizionale percorso di 11,4 chilometri con circa 230 metri di dislivello, ha messo a dura prova gli atleti con le sue note e impegnative salite, da sempre marchio distintivo della gara.

A imporsi, per il secondo anno consecutivo, è stato il manfredoniano Valerio Santoro, della Polisportiva Eppe Merla di San Giovanni Rotondo, che ha chiuso la gara in 37 minuti e 23 secondi, imponendosi con autorità nella classifica generale maschile. Santoro è stato protagonista dunque di una prestazione di altissimo livello che gli ha permesso non solo di salire nuovamente sul gradino più alto del podio, ma anche di firmare il secondo miglior tempo di sempre nella storia della manifestazione. Un risultato che conferma il valore tecnico della gara e il calibro degli atleti che, anno dopo anno, si presentano ai nastri di partenza.

Grande soddisfazione anche da parte dell’organizzazione, rappresentata dal presidente Michele De Leo e dal vicepresidente Emanuele Zuccaro, che hanno garantito un’accoglienza calorosa e un’impeccabile gestione dell’evento. Significativa anche la premiazione ricevuta per mano di Matteo Triggiani, segno di un sostegno sempre più forte attorno all’atleta.

Ottimo risultato di squadra per la Polisportiva Eppe Merla, che oltre alla vittoria individuale ha conquistato anche il primo posto nella classifica per società, confermando compattezza e qualità del gruppo.

FOTOGALLERY ANTONIO BRONDA