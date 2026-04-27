Approvato il Bilancio Consuntivo 2025: 9,5 milioni risultato di amministrazione

La seduta del Consiglio Comunale del 27 aprile rappresenta un momento di grande importanza per il presente e il futuro di Torremaggiore. Con l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2025, l’Amministrazione compie un passo decisivo, mettendo a disposizione della città risorse concrete, immediatamente attivabili e destinate a interventi diffusi e tangibili.

Il rendiconto certifica 9,5 milioni di euro risultato di amministrazione, di cui circa 2,5 milioni di euro di avanzo subito disponibili. una disponibilità reale che ci consente di intervenire fin da subito su più fronti strategici. Abbiamo previsto 100.000 euro per la copertura dei debiti fuori bilancio, 400.000 euro per il patrimonio comunale e ben 550.000 euro per la riqualificazione di marciapiedi e piazze, a cui si aggiungono 90.000 euro destinati all’edilizia scolastica e 100.000 euro per la valorizzazione dell’area verde di via Umberto Giordano.

Grande attenzione è stata riservata anche alla manutenzione e al decoro urbano, con 150.000 euro per il verde pubblico, 550.000 euro per la manutenzione delle strade interne e ulteriori 550.000 euro per le strade rurali, interventi fondamentali per garantire sicurezza, accessibilità e qualità della vita su tutto il territorio comunale. A queste risorse si sommano altri 130.000 euro derivanti da compensazioni ambientali, che saranno investiti nell’ammodernamento del parco mezzi comunale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Questi risultati sono il frutto di una gestione attenta e responsabile, resa possibile anche grazie all’intenso lavoro di accertamento e contrasto all’evasione, che ha contribuito a rendere il sistema più equo e sostenibile. Un impegno che si traduce oggi in risorse disponibili senza gravare ulteriormente sui cittadini.

A confermare la solidità dell’Ente vi è anche un dato particolarmente significativo: i tempi medi di pagamento del Comune si attestano a soli 21 giorni. Un indicatore che testimonia l’efficienza della macchina amministrativa e la serietà della tecnostruttura comunale, garantendo affidabilità nei confronti di imprese e fornitori.

“Con questo bilancio non ci limitiamo a programmare, ma diamo avvio a una fase operativa immediata, fatta di interventi concreti e visibili. Continuiamo a lavorare con determinazione per costruire una Torremaggiore più moderna, efficiente e vicina ai bisogni di tutti”, dice Emilio Di Pumpo, Sindaco di Torremaggiore.