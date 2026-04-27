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SAN SEVERO RENDICONTO Approvato lo schema del rendiconto 2025: ora la parola al Consiglio

Il provvedimento arriva dopo una serie di passaggi preliminari, tra cui il riaccertamento dei residui e l’approvazione della relazione sulla gestione, già deliberata nella stessa giornata.

San Severo adotta gli schemi del Programma triennale 2026-2028 per lavori pubblici e acquisti

SINDACO COLANGELO SAN SEVERO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Aprile 2026
Politica // San Severo //

Sempre nella seduta del 27 aprile, la Giunta comunale di San Severo ha approvato anche lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025.

Con la delibera n. 83, l’esecutivo ha dato il via libera al documento contabile completo, che comprende conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale.

Lo schema sarà ora trasmesso all’organo di revisione economico-finanziaria per il parere obbligatorio e successivamente al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Il provvedimento arriva dopo una serie di passaggi preliminari, tra cui il riaccertamento dei residui e l’approvazione della relazione sulla gestione, già deliberata nella stessa giornata.

Secondo quanto riportato nell’atto, la gestione finanziaria si è svolta nel rispetto dei principi di contabilità pubblica e delle norme vigenti, con la regolare rendicontazione da parte del tesoriere e degli agenti contabili.

L’approvazione dello schema rappresenta quindi il momento centrale del processo di rendicontazione, che consente di verificare in modo complessivo l’equilibrio finanziario dell’ente e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

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