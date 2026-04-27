Banca clandestina e riciclaggio internazionale: 21 indagati e sequestri per oltre 40 milioni - Fonte Immagine: lapiazzaweb.it

Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Padova e Venezia contro un’organizzazione criminale di matrice cinese dedita alla gestione di una banca clandestina utilizzata per il riciclaggio di ingenti somme di denaro provenienti da attività illecite. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Padova, ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 21 persone, di cui 17 colpite da provvedimenti restrittivi.

Nel dettaglio, 7 indagati sono finiti in carcere, altri 5 agli arresti domiciliari e ulteriori 5 sottoposti all’obbligo di dimora. Contestualmente è stato disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 40 milioni di euro, tra cui contanti, criptovalute, immobili, auto di lusso, orologi e gioielli.

Le Fiamme Gialle, con il supporto di oltre 200 militari, stanno inoltre eseguendo 35 perquisizioni tra Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, coinvolgendo anche strutture all’interno del Centro Ingrosso Cina di Padova.

L’indagine ha preso avvio dal controllo economico del territorio nella zona industriale padovana, dove sono emerse anomalie nei flussi finanziari riconducibili a frodi fiscali e operazioni di riciclaggio. Seguendo i movimenti di denaro, spesso occultato in borse, valigie e contenitori di fortuna, gli investigatori hanno individuato un immobile utilizzato come vera e propria banca occulta, dotata di sistemi di sicurezza, casseforti e macchine conta soldi.

All’interno della struttura, attiva almeno dall’aprile 2025, il denaro veniva raccolto, gestito e reinvestito in diverse attività illegali, tra cui prestiti a tassi usurari fino al 120% annuo, conversione in criptovalute e pagamenti in nero. La gestione era affidata a tre soggetti, ora in carcere, supportati da collaboratori e cassieri che registravano tutte le operazioni in appositi registri.

L’organizzazione operava attraverso il sistema dell’“underground banking”, una rete finanziaria parallela e illegale che consente di movimentare denaro senza tracciabilità e senza autorizzazioni, anche su scala internazionale.

Sono stati inoltre individuati diversi centri di raccolta del contante, tra cui abitazioni private e punti all’interno del mercato all’ingrosso cittadino. Accanto alla banca clandestina, è stata scoperta anche una bisca illegale, dove i clienti potevano giocare utilizzando denaro preso in prestito direttamente dai gestori.

L’inchiesta ha permesso di delineare una struttura criminale complessa e flessibile, basata sull’utilizzo di società “cartiere”, prestanome e documenti falsi per aprire conti correnti e trasferire fondi all’estero, soprattutto verso la Cina, anche attraverso triangolazioni europee.

Le accuse contestate comprendono associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, usura, abusiva attività bancaria e finanziaria, emissione di fatture false e trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante della dimensione transnazionale.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle reti di criminalità economico-finanziaria internazionale, confermando l’impegno della magistratura e della Guardia di Finanza nel contrasto ai patrimoni illeciti e alle infiltrazioni nel sistema economico legale. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.