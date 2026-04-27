ROMA – Slitta ancora la decisione sul contenzioso relativo ai contratti di filiera agroalimentare finanziati nell’ambito del Piano nazionale complementare (PNC). Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quarta Quater), con ordinanza del 22 aprile 2026, ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica dell’11 novembre 2026.

Al centro della vicenda c’è il ricorso presentato dalla Società Cooperativa tra Cerealicoltori di Capitanata, che contesta la legittimità della graduatoria definitiva pubblicata dal Ministero dell’Agricoltura (Masaf) relativa al quinto bando per i contratti di filiera, oltre a una serie di atti amministrativi collegati, tra cui verbali di valutazione, decreti dirigenziali e criteri di selezione.

Nel corso dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato – per conto del Ministero – ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, evidenziando l’avvenuta sottoscrizione del contratto di filiera. In subordine, ha sollevato questioni di rito legate a modifiche soggettive dei proponenti.

Di diverso avviso la parte ricorrente, che ha ribadito l’interesse a ottenere comunque una pronuncia nel merito, in particolare sul corretto posizionamento in graduatoria ai fini dell’accesso alle risorse pubbliche. Il Collegio, presieduto da Mariangela Caminiti e con relatore Salvatore Gatto Costantino, ha ritenuto necessario concedere alle parti un ulteriore termine per approfondire gli aspetti processuali emersi durante la discussione, anche alla luce della recente firma del contratto.

Una circostanza definita “eccezionale” che, secondo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo, giustifica il rinvio della causa.

La decisione finale resta quindi sospesa per diversi mesi. Il TAR ha invitato le parti a chiarire in modo più approfondito: la persistenza o meno dell’interesse al giudizio; gli effetti delle modifiche intervenute tra i soggetti coinvolti; le conseguenze della sottoscrizione del contratto di filiera. Solo dopo questi approfondimenti il Tribunale potrà stabilire se chiudere il caso per cessata materia del contendere o entrare nel merito della controversia.

Il contenzioso riguarda un ampio numero di soggetti del comparto agroalimentare nazionale, tra cooperative, consorzi e società, a testimonianza della rilevanza economica delle risorse in gioco e dell’impatto delle graduatorie ministeriali sull’intero settore.