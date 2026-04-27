Foggia. Rapina in pieno centro: sottratta una borsa con circa 4mila euro

Nella stessa giornata, la Squadra Mobile ha eseguito un secondo provvedimento cautelare nei confronti di un altro 50enne, finito in carcere, e di un 20enne, sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

I due sono ritenuti gravemente indiziati di una rapina aggravata, commessa nel settembre 2025 in concorso anche con un minorenne, ai danni di una donna titolare di un esercizio commerciale.

Secondo la ricostruzione investigativa, la vittima sarebbe stata osservata e seguita nei suoi spostamenti. Gli indagati, dopo appostamenti nei pressi dell’attività commerciale e pedinamenti, l’avrebbero raggiunta in strada, bloccata e trascinata, tappandole la bocca per impedirle di chiedere aiuto.

Subito dopo le sarebbe stata sottratta la borsa contenente l’incasso della giornata, pari a circa 4mila euro.

Gli investigatori hanno ricostruito le fasi della rapina attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Nel corso delle indagini sono state eseguite anche perquisizioni mirate nei confronti dei giovani coinvolti, durante le quali sarebbe stato rinvenuto e sequestrato l’abbigliamento indossato durante l’aggressione.

Secondo gli inquirenti, il 50enne avrebbe avuto il ruolo di promotore e determinatore dell’azione illecita, mentre i più giovani sarebbero stati gli esecutori materiali della rapina.

Entrambi i procedimenti sono attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, le persone coinvolte devono ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

La comunicazione delle attività rientra nell’interesse pubblico a rendere note le azioni di contrasto messe in campo da Autorità Giudiziaria e Forze dell’ordine contro i fenomeni criminali nel territorio foggiano, anche per rafforzare la fiducia dei cittadini nella denuncia.