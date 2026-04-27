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Home // Foggia // Foggia. Rifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euro

FOGGIA RIFIUTI Foggia. Rifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euro

Il Comune di Foggia affida il servizio di trattamento dei rifiuti compostabili alla società Bioripa Srl

Femminicidio a Foggia, Episcopo: “La mia città non è maledetta. Saremo in piazza contro il femminicidio”

Maria Aida Episcopo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia affida il servizio di trattamento dei rifiuti compostabili alla società Bioripa Srl e stanzia quasi 50mila euro per garantire la continuità di un’attività considerata essenziale per la salute pubblica e l’igiene urbana. È quanto stabilito con determinazione dirigenziale dell’Area Ambiente e Manutenzione, firmata il 23 aprile 2026.

Il provvedimento riguarda il conferimento dei rifiuti organici identificati con i codici EER 200108, 200302 e 200201, da avviare a recupero presso impianti di compostaggio individuati dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti (Ager). Proprio Ager, con una nota del 31 marzo scorso, ha disposto per i Comuni pugliesi – tra cui Foggia – il conferimento di tali rifiuti presso l’impianto gestito da Bioripa, con sede a Lucera, almeno fino al 30 aprile 2026.

L’amministrazione comunale ha quindi proceduto con un affidamento diretto, ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici (articolo 50 del decreto legislativo 36/2023), motivato dall’urgenza e dalla natura imprescindibile del servizio. La gestione dei rifiuti organici, infatti, è definita “attività di pubblico interesse” e non può subire interruzioni, pena il rischio di gravi conseguenze sotto il profilo sanitario e ambientale.

La somma impegnata ammonta a 49.500 euro, Iva inclusa, a valere sul bilancio 2026. L’affidamento copre il periodo compreso tra il primo e il 30 aprile di quest’anno, in linea con le indicazioni dell’ente regionale.

Nel documento si evidenzia anche come la società Bioripa risulti regolarmente iscritta all’albo fornitori del Comune e sia stata sottoposta alle verifiche previste dalla normativa antimafia. Il responsabile unico del procedimento è il funzionario Giovanni Sorbo, mentre il dirigente del settore è l’ingegnere Saverio Pio Longo.

L’atto si inserisce nel più ampio sistema di gestione integrata dei rifiuti in Puglia, che vede Ager come ente unico di governo d’ambito, con funzioni di regolazione dei flussi, definizione delle tariffe e coordinamento dei servizi. Una centralizzazione che punta a garantire maggiore efficienza, ma che impone ai Comuni di adeguarsi rapidamente alle disposizioni regionali.

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