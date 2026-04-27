Il Consiglio comunale di Foggia respinge la proposta di adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies” e alla definizione agevolata dei tributi locali. La mozione, discussa nella seduta del 25 marzo 2026, non ha ottenuto i numeri necessari per essere approvata, segnando una netta bocciatura politica.

La discussione è stata anticipata rispetto all’ordine del giorno su richiesta del consigliere Amorese, con voto unanime favorevole dell’aula. Tuttavia, nel merito, la proposta non ha convinto la maggioranza dei presenti. Al momento della votazione finale, infatti, si sono registrati soltanto 7 voti favorevoli, a fronte di 19 contrari e un’astensione.

La mozione puntava a impegnare l’amministrazione comunale ad aderire alla nuova misura nazionale di definizione agevolata dei debiti fiscali, estendendola anche ai tributi locali, con l’obiettivo di favorire i contribuenti in difficoltà e incrementare la riscossione delle entrate arretrate.

Nonostante le finalità dichiarate, la proposta ha incontrato l’opposizione della maggioranza consiliare, che ha ritenuto probabilmente non sostenibile o non opportuna l’applicazione della misura a livello locale. Il dibattito, i cui interventi sono disponibili negli archivi audio-video del Comune, ha evidenziato divergenze sia tecniche che politiche.

La seduta si è svolta alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo e di gran parte dell’assise cittadina, con 27 consiglieri presenti al momento del voto. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, come previsto dalla normativa vigente.

Il respingimento della mozione lascia dunque invariata la linea dell’amministrazione in materia di gestione dei tributi locali, senza aperture verso forme straordinarie di sanatoria.