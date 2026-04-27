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STEFANIA RAGO Foggia si stringe attorno ai figli di Stefania Rago, vittima di femminicidio. Lanciata raccolta fondi

Su GoFundMe è partita un'iniziativa solidale, arrivata a 7.500 euro euro in pochi giorni, in memoria della donna uccisa a Foggia il 23 aprile.

Foggia si stringe attorno ai figli di Stefania Rago, vittima di femminicidio. Lanciata raccolta fondi

Foggia si stringe attorno ai figli di Stefania Rago, vittima di femminicidio. Lanciata raccolta fondi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Una raccolta fondi per i figli di Stefania Rago, “una mamma che è stata strappata ingiustamente alla sua famiglia a causa di un femminicidio che ha scosso tutti”.

Su GoFundMe è partita un’iniziativa solidale, arrivata a 7.500 euro euro in pochi giorni, in memoria della donna uccisa a Foggia il 23 aprile.

“In questo momento così difficile – scrive il promotore, Leonardo Caporusso – i suoi figli e i suoi cari si trovano ad affrontare non solo un dolore immenso, ma anche tante altre difficoltà”.

“Abbiamo creato questa raccolta fondi – spiega – per offrire un aiuto concreto: contribuire alle spese del funerale e sostenere i figli di Stefania nel loro percorso, affinché possano affrontare il futuro con un po’ più di serenità”.

“Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza. Uniti, possiamo dimostrare che Stefania non è sola e che la sua famiglia può contare su una comunità che non dimentica”, si legge.

La raccolta fondi ha ricevuto duecento donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/stefania-rago

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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