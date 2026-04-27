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Home // Cronaca // Foggia. Via dei Conciatoi, revocato lo sgombero: residenti di nuovo a casa

VIA CONCIATOI Foggia. Via dei Conciatoi, revocato lo sgombero: residenti di nuovo a casa

La decisione segna il ritorno alla normalità per le famiglie coinvolte, che potranno riprendere la vita quotidiana nelle proprie case

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Dopo oltre un mese dall’ordinanza di sgombero, i residenti del palazzo di via dei Conciatoi 5 possono rientrare nelle proprie abitazioni. La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha firmato il 27 aprile 2026 il provvedimento che revoca l’ordinanza contingibile e urgente emanata lo scorso 20 marzo, a seguito del crollo parziale di un solaio.

L’edificio era stato evacuato dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, chiamati per verificare le condizioni di sicurezza dello stabile. Il cedimento aveva interessato un appartamento al secondo piano, rendendo necessario lo sgombero immediato per tutelare l’incolumità degli occupanti.

A determinare la revoca è stata la conclusione degli interventi di messa in sicurezza, certificati da una perizia tecnica giurata. I lavori, consistiti principalmente nel puntellamento delle strutture compromesse, sono stati completati il 14 aprile. Secondo il tecnico incaricato, l’immobile non presenta più condizioni di pericolo e risulta idoneo all’uso.

L’ordinanza consente quindi il rientro di tutti i condomini, pur con alcune limitazioni. In particolare, l’accesso resta interdetto nei locali interessati dai puntellamenti, dove potranno proseguire i lavori di ripristino definitivo. Le altre unità abitative, invece, sono state dichiarate pienamente sicure e utilizzabili.

Il provvedimento arriva dopo la richiesta formale dell’amministratore del condominio, supportata dalla documentazione tecnica e dalla comunicazione di fine lavori. Anche i tecnici comunali, con apposita relazione istruttoria, hanno espresso parere favorevole alla revoca.

La decisione segna il ritorno alla normalità per le famiglie coinvolte, che potranno riprendere la vita quotidiana nelle proprie case, seppur con alcune cautele temporanee. Resta ora da completare la fase degli interventi strutturali definitivi, necessari per eliminare in modo permanente le criticità emerse.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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