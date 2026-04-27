La 55enne ucraina, accusata di omicidio volontario pluriaggravato, è stata ritenuta idonea a sostenere il processo. Il delitto avvenne a Muggia il 12 novembre durante un incontro con il figlio. Il padre del bambino: «La tragedia si poteva evitare».

Olena Stasiuk era parzialmente incapace di intendere e di volere al momento dell’omicidio del figlio Giovanni Trame, il bambino di 9 anni ucciso a coltellate il 12 novembre scorso a Muggia, in provincia di Trieste.

È quanto emerge dalla perizia psichiatrica depositata nell’ambito dell’incidente probatorio. L’accertamento è stato affidato allo psichiatra Luigi Di Gennaro, nominato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, Francesco Antoni.

Secondo la perizia, la 55enne ucraina soffre di un conclamato disturbo paranoide e, al momento del delitto, avrebbe attraversato una fase acuta della patologia. Tale condizione, tuttavia, non avrebbe compromesso completamente la sua capacità di autodeterminarsi. In particolare, l’esame stabilisce che durante l’omicidio «l’aspetto volitivo era integro».

La donna, accusata di omicidio volontario pluriaggravato, è stata inoltre ritenuta idonea a sostenere il processo. La Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Alessandro Perogio, potrà quindi chiedere il rinvio a giudizio. Stasiuk, attualmente detenuta nel carcere di Bologna, ha seguito l’udienza in videocollegamento.

La difesa aveva invece sostenuto la totale incapacità di intendere e di volere.

Dura la reazione dell’avvocato Giorgio Altieri, legale del padre del bambino, Paolo Trame. «Oggi è arrivata la conferma che si trattava di una situazione nota ed evidente. Purtroppo quanto accaduto non era imprevedibile», ha dichiarato.

Il padre di Giovanni aveva più volte sostenuto che la tragedia «si poteva evitare», facendo riferimento alla decisione di consentire alla madre di restare da sola con il figlio una volta alla settimana. Proprio durante uno di questi incontri si è consumato l’omicidio. Lo riporta leggo.it