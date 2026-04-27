Manfredonia, albero cade su Viale dei Pini: strada chiusa

A Manfredonia, nella zona di Siponto, è stata disposta la chiusura urgente di un tratto di Viale dei Pini dopo la caduta improvvisa di un albero sulla carreggiata, che ha causato una situazione di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.

Il provvedimento è stato adottato con urgenza dalla dirigente competente a seguito dell’episodio avvenuto nella giornata odierna. L’albero, cadendo, ha occupato completamente parte della strada, rendendo impossibile il transito e imponendo l’intervento immediato delle autorità.

Oltre all’ostruzione della sede stradale, è stata segnalata anche la possibile instabilità di rami e porzioni residue della pianta, con ulteriori rischi per la sicurezza pubblica. Per questo motivo si è reso necessario un intervento tecnico per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’albero.

L’ordinanza prevede il divieto assoluto di circolazione nel tratto interessato di Viale dei Pini, compreso tra l’intersezione con la Strada Provinciale 141, nei pressi dell’Idrovora di Siponto, e circa cento metri in direzione del Caseificio dei Pini.

Il provvedimento è stato adottato in applicazione delle norme del Codice della Strada e della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di evitare ulteriori rischi e consentire le operazioni di ripristino.

Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona interessata e a seguire i successivi aggiornamenti sulla riapertura del tratto stradale.