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VIALE PINI Manfredonia, albero cade su Viale dei Pini: strada chiusa

Disposta la chiusura urgente di un tratto di Viale dei Pini dopo la caduta improvvisa di un albero sulla carreggiata, che ha causato una situazione di pericolo

Manfredonia, albero cade su Viale dei Pini: strada chiusa

Manfredonia, albero cade su Viale dei Pini: strada chiusa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

A Manfredonia, nella zona di Siponto, è stata disposta la chiusura urgente di un tratto di Viale dei Pini dopo la caduta improvvisa di un albero sulla carreggiata, che ha causato una situazione di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.

Il provvedimento è stato adottato con urgenza dalla dirigente competente a seguito dell’episodio avvenuto nella giornata odierna. L’albero, cadendo, ha occupato completamente parte della strada, rendendo impossibile il transito e imponendo l’intervento immediato delle autorità.

Oltre all’ostruzione della sede stradale, è stata segnalata anche la possibile instabilità di rami e porzioni residue della pianta, con ulteriori rischi per la sicurezza pubblica. Per questo motivo si è reso necessario un intervento tecnico per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’albero.

L’ordinanza prevede il divieto assoluto di circolazione nel tratto interessato di Viale dei Pini, compreso tra l’intersezione con la Strada Provinciale 141, nei pressi dell’Idrovora di Siponto, e circa cento metri in direzione del Caseificio dei Pini.

Il provvedimento è stato adottato in applicazione delle norme del Codice della Strada e della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di evitare ulteriori rischi e consentire le operazioni di ripristino.

Le autorità invitano i cittadini a evitare la zona interessata e a seguire i successivi aggiornamenti sulla riapertura del tratto stradale.

1 commenti su "Manfredonia, albero cade su Viale dei Pini: strada chiusa"

  1. Gli addetti non guardano a terra figuriamoci se guardano in alto… dove, come accade spesso, cadono alberi e rami secchi facilmente individuabili in quanto appesi e di colore scuro…
    Questa fa seguito a quanto già segnalato circa la presenza i rami secchi alle spalle della stazione di Siponto a piombo sulla pubblica via…

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